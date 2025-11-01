Milan Roma, Massimiliano Allegri elogia Gasperini: questa frase in conferenza stampa non è passata inosservata. Le ultimissime

In vista del big match di domani sera contro la Roma, l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha dedicato un passaggio della sua conferenza stampa all’analisi dell’avversario e del suo tecnico, Gian Piero Gasperini. Allegri ha espresso grande rispetto per l’approccio tattico e fisico imposto alle sue squadre, riconoscendo la difficoltà di affrontarle.

«Affrontare le sue squadre è sempre difficile» ha ammesso Allegri, sottolineando l’alto livello di intensità e preparazione atletica che il tecnico bergamasco riesce a trasmettere ai suoi giocatori. La Roma, che sotto la guida di Gasperini è attualmente capolista in campionato, porta in dote al Milan non solo qualità tecnica, ma anche una carica agonistica notevole.

La lezione di Bergamo e l’intensità fisica

La dichiarazione di Allegri assume un peso specifico maggiore se si considera il recente precedente: il Milan ha affrontato solo pochi giorni fa l’Atalanta di Juric, altra squadra nota per l’intensità e la marcatura a uomo, e ha poi perso (secondo il testo utente precedente, il Milan ha pareggiato due gare prima della vittoria contro la Roma). Il tecnico rossonero ha spesso incrociato le strade di allenatori con questa filosofia: «Tutte le volte mi è capitato spesso di giocare prima contro Juric e poi Gasperini».

Allegri ha poi fatto un riferimento diretto alla sconfitta subita contro l’Atalanta: «Martedì a Bergamo è stata la partita più fisica della stagione». Questa affermazione mette in luce la necessità per il Milan di pareggiare l’intensità fisica dell’avversario e di trovare soluzioni tattiche per superare la pressione costante che le squadre di Gasperini e Juric impongono sull’uomo.

La sfida tattica di Milan-Roma

La sfida contro la Roma sarà un banco di prova cruciale. Nonostante le assenze pesanti come quelle di Fikayo Tomori e Adrien Rabiot, e la potenziale titolarità di Christopher Nkunku al fianco di Rafael Leao, il Milan dovrà soprattutto rispondere sul piano del carattere e della resistenza fisica per contrastare il pressing e l’organizzazione dei giallorossi.

L’elogio di Allegri a Gasperini è anche un modo per alzare il livello di attenzione della sua squadra. Il tecnico, in accordo con il DS Tare, sa che per battere la Roma servirà una prestazione completa, capace di unire la qualità tecnica di Luka Modric all’impegno fisico richiesto in ogni duello individuale.