Milan Rennes, prime indicazioni sulle possibili scelte in attesa della rifinitura. ULTIME

Milan Rennes, prime indicazioni sulle possibili scelte in attesa della rifinitura di questa mattina. ULTIME

Manca sempre meno al debutto del Milan in Europa League: domani sera a San Siro arriverà il Rennes per la gara valevole per l’andata dei playoff. In attesa della rifinitura di questa mattina, la Gazzetta dello Sport ha svelato le possibili scelte.

Maignan tra i pali; in difesa dovrebbero giocare Florenzi, Gabbia, Theo Hernandez e Terracciano; Reijnders e Musah in mediana, con Loftus-Cheek avanzato nel ruolo di trequartista; in attacco spazio al tridente pesante Pulisic-Giroud-Leao.