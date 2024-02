Milan Rennes, Pioli stravolge la difesa: novità di formazione rispetto al Napoli

Milan Rennes, Pioli stravolge la difesa: ci sono importanti novità di formazione rispetto alla squadra che ha battuto il Napoli

Manca sempre meno al debutto del Milan in questa Europa League. Pioli non vuole abbassare la guardia e per questo si affiderà ai migliori, ma in difesa qualche cambio sarà obbligato.

Due novità di formazione rispetto all’undici che ha battuto domenica il Napoli. Sulla destra spazio a Florenzi al posto di Calabria, mentre Terracciano dovrebbe agire come terzino sinistro al posto di Theo Hernandez, che invece si accentrerà in coppia con Gabbia. Lo riporta la Gazzetta.