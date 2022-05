Milan, RedBird vuole sciogliere subito il nodo stadio: Cardinale ha fretta

Milan, RedBird vuole sciogliere subito il nodo stadio: Cardinale fretta per l’impianto di proprietà

L’imminente blitz di Gerry Cardinale a Milano sarà l’occasione utile per accelerare anche sulla questione stadio.

Nel viaggio in città dei giorni scorsi il numero uno di RedBird aveva visitato l’area di Sesto e voluto misurare la distanza tra il centro di Milano e la zona in cui potrebbe essere costruito il nuovo stadio. Non serviva fare lo stesso con l’area di San Siro, già nota a Cardinale. Sono entrambe ipotesi su cui si concentrerà l’attenzione del club. Per il Milan di RedBird come lo è sempre stato per Elliott, e a dimostrarlo c’è l’impegno instancabile del presidente Scaroni, un nuovo impianto, di proprietà e multifunzionale, è e resterà centrale.