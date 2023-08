Pulisic da record! Solo in 4 hanno debuttato come lui al Milan: i dettagli e i quattro calciatori che ci sono riusciti prima di lui

Come riportato da Opta, Christian Pulisic è solo il 5° giocatore a segnare in entrambe le prime due presenze con il Milan in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria.

Prima di lui ci sono riusciti: Oliver Bierhoff, Andriy Shevchenko, Mario Balotelli e Jeremy Menez.