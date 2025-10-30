Milan da record! Eguagliato un dato del 2023: rossoneri imbattuti da… I dettagli. Segui gli aggiornamenti

Il Milan sta attraversando un momento di grande solidità e continuità, un dato che esalta il lavoro di ricostruzione intrapreso dal nuovo staff tecnico e dirigenziale. Come certificato da Opta, l’autorità nelle statistiche calcistiche, il Diavolo ha raggiunto un traguardo significativo: è rimasto imbattuto per nove gare di fila in tutte le competizioni.

Questa striscia positiva, composta da sei vittorie e tre pareggi, non veniva eguagliata dalla società rossonera da un periodo ormai lontano, risalente ad aprile-maggio 2023. Allora, l’artefice di quella serie fu Stefano Pioli, il tecnico ex-campione d’Italia. Oggi, a replicare l’impresa e a imprimere un nuovo senso di pragmatismo e compattezza alla squadra è Massimiliano Allegri, il saggio allenatore livornese richiamato per riportare il Milan ai vertici.

La Filosofia del ‘Max’ e il Lavoro di Igli Tare

La solida striscia di nove risultati utili consecutivi è la dimostrazione tangibile dell’impatto di Allegri, che sta gradualmente plasmando il Diavolo a sua immagine e somiglianza: una squadra rocciosa in difesa, concentrata e capace di massimizzare i risultati anche nelle prestazioni meno brillanti. Questo andamento è fondamentale non solo per consolidare la posizione in classifica, ma anche per infondere la mentalità vincente e disciplinata, tipica delle formazioni di Allegri.

Dietro le quinte, a supporto della visione tecnica, opera Igli Tare, il nuovo direttore sportivo del Milan. L’esperto dirigente albanese sta lavorando per fornire ad Allegri una rosa profonda e bilanciata, capace di sostenere i ritmi serrati della stagione. Il suo focus è chiaramente orientato a dotare il tecnico degli strumenti necessari per la continuità di prestazioni e risultati, essenziale per competere su tutti i fronti.

Verso Nuovi Orizzonti: La Caccia al Record

Eguagliare la serie di nove gare senza sconfitte del ciclo Pioli è solo un punto di partenza per i rossoneri. L’obiettivo ora è allungare ulteriormente questa striscia e superare il record recente, puntando alla stabilità e all’efficacia che hanno sempre contraddistinto i grandi Milan.

Il dato Opta sottolinea come la gestione degli uomini e la solidità difensiva di Allegri stiano già dando i frutti sperati. Il Diavolo deve ora tradurre questa imbattibilità in vittorie pesanti per non perdere contatto dalle prime posizioni e confermarsi come una delle assolute protagoniste della stagione.