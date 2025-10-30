Connect with us

Milan da record! Eguagliato un dato del 2023: rossoneri imbattuti da... I dettagli

MN24 - Allenamento Milan, Allegri ritrova Estupinan e Jashari in vista della Roma. Il punto sugli infortunati

Milan Roma, si va verso una coppia d'attacco inedita! Le ultime dalle prove di formazione

Tomori verso il forfait per Milan Roma! Le ultimissime sulle condizioni dell'inglese

Leao in dubbio per la Roma: le parole di Pellegatti sulle condizioni del portoghese

Milan da record! Eguagliato un dato del 2023: rossoneri imbattuti da… I dettagli

Milan da record! Eguagliato un dato del 2023: rossoneri imbattuti da… I dettagli.

Il Milan sta attraversando un momento di grande solidità e continuità, un dato che esalta il lavoro di ricostruzione intrapreso dal nuovo staff tecnico e dirigenziale. Come certificato da Opta, l’autorità nelle statistiche calcistiche, il Diavolo ha raggiunto un traguardo significativo: è rimasto imbattuto per nove gare di fila in tutte le competizioni.

Questa striscia positiva, composta da sei vittorie e tre pareggi, non veniva eguagliata dalla società rossonera da un periodo ormai lontano, risalente ad aprile-maggio 2023. Allora, l’artefice di quella serie fu Stefano Pioli, il tecnico ex-campione d’Italia. Oggi, a replicare l’impresa e a imprimere un nuovo senso di pragmatismo e compattezza alla squadra è Massimiliano Allegri, il saggio allenatore livornese richiamato per riportare il Milan ai vertici.

La Filosofia del ‘Max’ e il Lavoro di Igli Tare

La solida striscia di nove risultati utili consecutivi è la dimostrazione tangibile dell’impatto di Allegri, che sta gradualmente plasmando il Diavolo a sua immagine e somiglianza: una squadra rocciosa in difesa, concentrata e capace di massimizzare i risultati anche nelle prestazioni meno brillanti. Questo andamento è fondamentale non solo per consolidare la posizione in classifica, ma anche per infondere la mentalità vincente e disciplinata, tipica delle formazioni di Allegri.

Dietro le quinte, a supporto della visione tecnica, opera Igli Tare, il nuovo direttore sportivo del Milan. L’esperto dirigente albanese sta lavorando per fornire ad Allegri una rosa profonda e bilanciata, capace di sostenere i ritmi serrati della stagione. Il suo focus è chiaramente orientato a dotare il tecnico degli strumenti necessari per la continuità di prestazioni e risultati, essenziale per competere su tutti i fronti.

Verso Nuovi Orizzonti: La Caccia al Record

Eguagliare la serie di nove gare senza sconfitte del ciclo Pioli è solo un punto di partenza per i rossoneri. L’obiettivo ora è allungare ulteriormente questa striscia e superare il record recente, puntando alla stabilità e all’efficacia che hanno sempre contraddistinto i grandi Milan.

Il dato Opta sottolinea come la gestione degli uomini e la solidità difensiva di Allegri stiano già dando i frutti sperati. Il Diavolo deve ora tradurre questa imbattibilità in vittorie pesanti per non perdere contatto dalle prime posizioni e confermarsi come una delle assolute protagoniste della stagione.

