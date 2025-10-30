Milan, altro record eguagliato! Due pareggi consecutivi non accadeva da… Il dato. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il Milan ha registrato una battuta d’arresto inaspettata nel suo cammino in Serie A, inanellando due pareggi consecutivi. Un dato che, di per sé, non rappresenterebbe un campanello d’allarme, se non fosse che, come riportato da Opta, l’autorità nelle statistiche calcistiche, i rossoneri non mettevano insieme una striscia di due “X” di fila nel massimo campionato dalla fase a cavallo tra dicembre 2024 e gennaio 2025.

In quella circostanza, il Diavolo aveva chiuso in parità due gare impegnative contro la Roma e il Cagliari, un rallentamento che aveva frenato la corsa della squadra in un momento cruciale della stagione. Il ripetersi di questo scenario, a distanza di quasi un anno, suggerisce una fase di flessione nell’attuale gestione, un elemento su cui il club dovrà riflettere attentamente.

La Sfida per Allegri e Tare: Ritrovare la Continuità e la “Cattiveria”

Il nuovo allenatore del Milan, l’esperto tecnico Massimiliano Allegri, noto per la sua solidità tattica e la capacità di gestire le fasi cruciali del campionato, si trova ora di fronte alla necessità di ritrovare la vittoria per non perdere terreno dalle dirette concorrenti. Sebbene l’inizio di stagione sia stato positivo per il club meneghino, questo doppio pareggio richiede una pronta reazione da parte della squadra.

Anche il nuovo direttore sportivo Igli Tare sarà chiamato a supportare il tecnico, analizzando se la rosa, pur se rinnovata e ritenuta competitiva, necessiti di qualche accorgimento in termini di profondità o di “cattiveria” sotto porta, elemento che spesso manca nei match che terminano in parità nonostante il dominio del gioco. L’imperativo in casa Milan è tornare immediatamente ai tre punti, evitando che la statistica si trasformi in una tendenza negativa.

I tifosi rossoneri si aspettano che il club superi rapidamente questo momento di stallo, sfruttando al meglio il potenziale della rosa e l’esperienza del duo Allegri-Tare per centrare gli obiettivi stagionali. Le prossime partite saranno decisive per capire se si è trattato di un semplice incidente di percorso o di un segnale di una più profonda difficoltà.