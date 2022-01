Milan, Rebic è il tuo colpo di gennaio: il croato deve tornare decisivo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Stefano Pioli conta molto sul ritorno di Ante Rebic: dopo gli infortuni, l’esterno croato deve tornare ad essere decisivo

Ante Rebic potrebbe essere il colpo di gennaio del Milan. L’esterno croato, dopo aver superato gli infortuni che lo hanno tormentato nel girone di andata, vuole tornare ad essere decisivo come nelle ultime due stagioni.

Stefano Pioli conta molto sul recupero dell’ex Verona e Fiorentina, unico esterno in rosa insieme a Leao in grado di creare superiorità numerica con i suoi strappi. In un mercato che in entrata ha prodotto il solo arrivo di Lazetic, Rebic può diventare la risorsa indispensabile per continuare a coltivare sogni di gloria.