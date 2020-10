Milan, Rebic come Calhanoglu: con l’Udinese il rientro di entrambi

Ante Rebic e Hakan Calhanoglu rientreranno a disposizione di mister Pioli entrambi verosimilmente per la gara contro l’Udinese

Hakan Calhanoglu e Ante Rebic, due pedine importantissime nello scacchiere manovrato da Stefano Pioli. Entrambi sono out per infortunio: il turco affronta una distorsione alla caviglia, mentre il croato è ancora alle prese con la lussazione alla spalla, che lo ha costretto ad uscire anzitempo nella gara contro il Crotone.

I due giocatori rossoneri saranno costretti a saltare sicuramente le prossime due gare; quella di stasera contro il Celtic e quella di lunedì contro la Roma. Verosimilmente però, non saranno disponibili nemmeno per il secondo match di Europa League contro lo Sparta Praga. L’opzione più quotata al momento è che entrambi tornino a disposizione per la partita contro l’Udinese, in programma domenica 1 novembre.