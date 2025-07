Il Milan saluta Raveyre e ufficializza la cessione al Pau Football Club! Segui le ultimissime sul club rossonero

Il Milan ha ufficializzato la cessione di Noah Raveyre al Pau Football Club, squadra francese. L’operazione è stata definita con la formula del diritto alle prestazioni sportive con diritto di recompra, una mossa che permette al giovane portiere di trovare maggiore spazio e continuità, mantenendo al contempo un’opzione per il suo ritorno in rossonero in futuro.

Noah Raveyre, classe 2005, è un portiere di prospettiva, cresciuto nel settore giovanile del Milan e considerato un talento interessante per il futuro. Questa cessione rappresenta un passo importante nel suo percorso di crescita, permettendogli di misurarsi in un contesto professionistico e di accumulare esperienza preziosa. La formula della recompra evidenzia la fiducia del Diavolo nel potenziale del ragazzo, che potrà continuare il suo sviluppo in un campionato competitivo come quello francese.

Le Implicazioni del Trasferimento: Il Saluto del Milan e le Opportunità per Raveyre

Con un comunicato ufficiale, il Milan ha ringraziato Noah Raveyre per la professionalità dimostrata durante la sua permanenza nel club e gli ha augurato le migliori soddisfazioni personali e professionali. Un gesto di apprezzamento per il giovane portiere, che ha sempre lavorato con impegno e dedizione.

Per il Pau FC, l’arrivo di Raveyre rappresenta un rinforzo di qualità per la porta, con un giovane portiere che ha mostrato buone doti tra i pali e un grande potenziale. La possibilità di averlo in rosa con un costo iniziale contenuto, unita alla clausola di recompra, lo rende un affare interessante per il club francese.

Per Raveyre stesso, questo trasferimento è un’opportunità unica per mettersi in mostra e acquisire il minutaggio necessario per la sua maturazione calcistica. Il suo obiettivo sarà quello di dimostrare le sue capacità e di progredire, con la speranza un giorno di poter tornare a vestire la maglia del Milan da protagonista. Questa operazione si inserisce nella strategia del club meneghino di valorizzare i propri giovani talenti attraverso prestiti mirati, monitorandone la crescita con l’obiettivo di renderli futuri pilastri della squadra.