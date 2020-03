Milan, Rangnick e la ruota delle sventura dei tempi del Lipsia

Ai tempi del Lipsia, il probabile prossimo allenatore del Milan Rangnick, era temuto dai suoi giocatore per la curiosa ruota della sventura

Ecco la temutissima Ruota della Sventura, come riportato da Espn un anno fa, di Rangnick per disciplinare i propri giocatori ai tempi del Lipsia e che potrebbe portarsi dietro al Milan qualora venisse confermato l’arrivo per giugno.

Assistenza all’allenamento – gonfiare i palloni, distribuirli sul terreno di gioco, pulire i palloni, almeno 30 minuti per sessione.

Assistenza agli allenotre della Accademy – Addestrare, con il tecnico di riferimento, una delle squadre giovanili del club, in una giornata libera degli allenamenti con la prima squadra, per almeno quattro ore.

Guida turistica per lo stadio – Illustrare, per almeno un’ora, i partecipanti di tour guidati cosa c’è nello stadio, dagli spogliatoi alle tribune, eccetera…

Tassello della fortuna – Nessuna punizione

Curatore del verde – Falciare prendersi cura del manto erboso del campo di allenamento, dalle quattro alle sei ore una settimana

Versione principessa – Allenarsi mangia rosa o con un tutu per almeno 90 minuti

Barman – Mi scolare le bevande prima dell’allenamento, riempire tutte le bottiglie le borracce, almeno 20 minuti prima sessione per una settimana

Fanshop – Lavorare al negozio ufficiale del club per almeno 3 ore

Servizio Cucina – Servire le insalate nel bar del club e pulire i tavoli almeno per 30 minuti al giorno;

Magazziniere – Prendersi cura delle casacche sporche e pulire gli scarpini dei compagni per 30 minuti al giorno;

Bus della squadra – Caricare l’autobus della squadra delle borse dei compagni e con il materiale da portar via in occasione delle gare in trasferta per almeno un’ora e mezza;

Regalo per gli impiegati – acquistare dei pensierini per tutti i 60 membri dello staff del RB Lipsia.