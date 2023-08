Milan, i quattro temi sul tavolo di Pioli: da Giroud a Leao. Il tecnico analizza ciò che deriva dalle prime due vittorie stagionali

Il Milan ha iniziato il campionato di Serie A 2023/24 con due vittorie su due: contro Bologna e contro Torino. Da queste vittorie, sono quattro i temi che si evincono dalla squadra e dal lavoro di Stefano Pioli, come analizzati da La Gazzetta dello Sport.

I nuovi acquisti sono già integrati e soprattutto già decisivi. Il tecnico, che ha sempre aspettato per inserire nuove pedine, ora si affida a Reijnders e Loftus Cheek. I due centrocampisti lottano e migliorano il centrocampo, mentre quello decisivo è Pulisic. Il secondo tema è Olivier Giroud. Sempre una certezza se si guarda al tabellino dei marcatori, ma l’età non è solo un numero e Pioli deve saperlo dosare.

Focus anche sui due esterni. Rafa Leao, il nuovo numero 10 rossonero, è stato ancora decisivo, ma senza segnare. È una richiesta che Pioli fa già da tempo: questa è la stagione giusta per sbloccarsi. Ultimo focus va sul suo gemello, ossia Samuel Chukwueze. Ad ora non ancora il protoganista di questa squadra, ha le stesse caratteristiche del portoghese: corsa, dribbling, inserimenti. È l’arma in più di questa formazione.