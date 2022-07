Milan, oggi il primo giorno di Adli in rossonero. Il trequartista atteso a Milanello

Primo giorno di scuola per Yacine Adli che oggi per la prima volta, in occasione del primo giorno di raduno, si allenerà con il Milan.

Pioli lo osserverà da vicino e nelle prossime settimane deciderà se confermarlo in rosa o scegliere di lasciarlo partire in prestito.