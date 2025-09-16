Milan primo in una speciale classifica: nessuno come i rossoneri in Serie A. Un dato sfortunato

Milan piuttosto sfortunato nelle prime tre giornate di Serie A, il dato è eloquente. Nessuno come la squadra di Allegri

Il Milan di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano tornato sulla panchina rossonera con l’obiettivo di riportare la squadra ai vertici, sta dimostrando in queste prime giornate di campionato una grande capacità offensiva. Tuttavia, a frenare la cavalcata del Diavolo in vetta alla classifica c’è un avversario invisibile, ma non meno insidioso: la sfortuna. In queste prime tre giornate di Serie A, infatti, i rossoneri guidano una speciale e poco invidiabile graduatoria: quella dei legni colpiti.

Con ben sei conclusioni finite su pali e traverse, il club meneghino si posiziona al primo posto di questa speciale statistica. Un dato che, se da un lato testimonia la mole di gioco e le occasioni create dagli attaccanti milanisti, dall’altro lascia l’amaro in bocca per i punti che avrebbero potuto essere conquistati. Basti pensare alla gara d’esordio contro il Bologna, in cui la squadra ha centrato ben tre legni, un record che ha impedito un risultato più rotondo.

La sfortuna non ha risparmiato nessuno, specialmente Santiago Gimenez, non troppo preciso nell’ultimo match di campionato.

La statistica dei legni colpiti non è solo una curiosità, ma un campanello d’allarme che mostra come la squadra, nonostante la solidità dimostrata, debba lavorare sulla precisione e sull’efficacia in zona gol. Allegri, con la sua proverbiale attenzione ai dettagli, avrà sicuramente notato questa tendenza e starà già lavorando per correggere il tiro.