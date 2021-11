Milan Primavera, Youth League archiviata: ora testa al Cagliari

Il Milan Primavera si avvicina alla fondamentale trasferta di Cagliari. Dopo la sconfitta in Youth League bisogna rialzare subito la testa

Non c’è tempo di riposare per il Milan Primavera. Archiviata la trasferta di Madrid, ora per i ragazzi di Giunti è pronto un altro volo direzione Cagliari. I rossoneri si apprestano ad affrontare i rossoblù nella 10° giornata di campionato Primavera 1. Obiettivo dare continuità alla vittoria contro la Juventus, cercando di dimenticare la pesante sconfitto contro l’Atletico, arrivata comunque dopo una prestazione dignitosa. Il vento dalle parti del Vismara sembra essere cambiato.

Federico Giunti farà ancora affidamento su Capone, l’uomo più in forma in casa rossonera e tra i più positivi anche nella dura gara di Youth League. Il numero 10 viene da un gol fantascientifico contro la Juventus e vorrà ripetersi. Insieme a lui l’uomo del momento, Marco Nasti, che dopo uno spezzo in campo europeo tornerà da titolare dopo la doppietta ai bianconeri. Tornerà anche Stanga in difesa a far coppia con Obaretin, nonostante l’ottima prestazione di Makengo contro i Colchoneros. Infine diventa un punto di domanda il capitolo portiere. Ad inizio stagione era Desplanches il titolare designato, ma con il recupero di Plizzari per la prima squadra tornerà Jungdal. Ciò metterà un po’ di competizione per il titolare dell’Italia U19, ma mette anche in una brutta situazione Fotios Pseftis, che rischia di veder ridursi sempre di più lo spazio.