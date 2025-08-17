Milan Primavera, Scotti esulta: «Contentissimo per la vittoria, sui giovani posso dire che...»

Milan Primavera, Filippo Scotti, capitano dei rossoneri, ha commentato la preziosa vittoria dei rossoneri sul campo del Lecce

Il Milan Primavera inizia la stagione con il piede giusto, conquistando una preziosa vittoria in trasferta contro il Lecce per 2-1 nella prima giornata di campionato. Un successo frutto non solo del talento in campo, ma anche dello spirito di squadra e della leadership incarnata dal capitano e attaccante Filippo Scotti. Le sue parole a fine partita, raccolte da Gianluca Di Marzio (fonte), offrono uno spaccato significativo dell’ambiente e delle ambizioni dei giovani rossoneri.

La Vittoria in un Clima Infuocato

“Il clima dello stadio era molto caldo, ma sono contento che abbiamo portato a casa i tre punti”, ha dichiarato Filippo Scotti con soddisfazione. Un’affermazione che sottolinea la maturità della squadra nel gestire la pressione di un ambiente ostile, tipico delle sfide in trasferta. La capacità di mantenere la concentrazione e di giocare il proprio calcio nonostante il tifo avversario è un segnale incoraggiante per mister Giovanni Renna e per l’intero club. Questo successo non è solo un buon inizio per il campionato Primavera, ma rappresenta anche un importante tassello nel percorso di crescita dei giovani talenti milanisti.

La Guida dei Veterani e l’Integrazione dei Nuovi Talenti

Uno degli aspetti più interessanti delle dichiarazioni di Scotti riguarda il rapporto tra i giocatori più esperti e i nuovi arrivati in squadra. “I più giovani? Cerchiamo di trasmettere loro la dedizione e l’allenarsi al massimo ogni giorno, solo così si migliora e si ottengono i risultati”, ha spiegato il capitano. Questa mentalità improntata al lavoro duro e al miglioramento continuo è il pilastro su cui si fonda il successo nel calcio giovanile. La trasmissione di valori e la guida da parte dei giocatori con maggiore esperienza sono fondamentali per l’integrazione e la crescita dei ragazzi meno esperti.

Scotti ha poi elogiato i giovani compagni, definendoli “tutti ragazzi maturi e disponibili“. Un’affermazione che evidenzia la qualità non solo tecnica, ma anche umana dei nuovi innesti. “Sono sicuro che ci verranno tutti dietro e anche noi impareremo qualcosa da loro”, ha concluso Scotti, mostrando una visione aperta e collaborativa. Questa reciproca influenza, dove i più esperti insegnano e i più giovani portano nuove prospettive, è un ingrediente chiave per la creazione di un gruppo coeso e vincente.

Prospettive Future: Tra Campo e Visione Societaria

La vittoria contro il Lecce è un ottimo punto di partenza per la Primavera del Milan, una squadra che si inserisce in un contesto societario in piena evoluzione. Con Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo del Milan e Massimiliano Allegri alla guida della prima squadra, l’attenzione sulle giovanili è destinata a crescere. La linea verde è spesso un asset fondamentale per i club che puntano al successo a lungo termine, e il Milan sembra voler investire sempre di più su questo fronte. Le prestazioni di giocatori come Filippo Scotti e dei suoi compagni saranno monitorate attentamente, rappresentando un serbatoio di talenti potenzialmente utile per il futuro della prima squadra. L’obiettivo è chiaro: continuare a formare giocatori pronti a calcare i palcoscenici più importanti, mantenendo sempre alta l’asticella della dedizione e dell’impegno quotidiano.