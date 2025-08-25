Milan Primavera Sassuolo 1-2, rimonta sfiorata: il racconto della sfida. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Una brutta sconfitta per il Milan Primavera, che nella seconda giornata del campionato di categoria cede in casa per 2-1 contro il Sassuolo. La partita, disputata sotto la direzione dell’arbitro Colaninno di Nola, ha visto la formazione di Giovanni Renna soccombere, nonostante un disperato tentativo di rimonta nel finale.

A sbloccare il risultato è stato il Sassuolo, con il suo attaccante Kulla che ha trovato il gol del vantaggio al 15′. La rete è arrivata dopo un’azione ben orchestrata che ha messo in difficoltà la difesa rossonera. Il Milan ha provato a reagire, ma ha faticato a creare pericoli concreti, con la difesa del Sassuolo che ha mostrato una grande compattezza. Proprio quando il primo tempo sembrava destinato a concludersi con il risultato di 1-0, ancora una volta è stato Kulla a colpire, segnando la sua doppietta personale al 45′ + 1′ e portando il punteggio sul 2-0. Un duro colpo psicologico per i giovani rossoneri, che sono rientrati negli spogliatoi con due reti da recuperare.

Nella ripresa, l’allenatore Renna ha provato a cambiare l’inerzia del match con diverse sostituzioni, tra cui gli ingressi di Cisse, Di Siena e Borsani. Il Milan ha mostrato una maggiore determinazione, ma la difesa del Sassuolo, ben guidata da Emiliano Bigica, ha continuato a respingere ogni assalto. Le ammonizioni si sono susseguite per entrambe le squadre, a testimonianza di una partita molto combattuta. Quando la partita sembrava ormai segnata, il Milan è riuscito a riaprirla al 90′ grazie a Lontani, che ha sfruttato una delle poche disattenzioni difensive del Sassuolo per siglare il gol dell’onore. L’espulsione di Macchioni all’89’ ha dato un’ultima speranza ai rossoneri, ma i tentativi finali non hanno prodotto il gol del pareggio.