Milan Primavera Sassuolo 1-2, rimonta sfiorata: il racconto della sfida

Calciomercato Milan, trattativa accesa con l'Atalanta per Musah! Quest'incastro potrebbe portare alla chiusura

Calciomercato Milan, si infittisce il mistero Santi Gimenez! Da super bomber ai fischi di San Siro, il futuro...

Calciomercato Milan, pressing costante del Sassuolo per Adli: il calciatore però ha altre idee! Cosa sta succedendo

Calciomercato Milan, Harder è una pista ancora aperta! Il calciatore non è pienamente convinto da... Ultimissime

Milan Primavera Sassuolo 1-2, rimonta sfiorata: il racconto della sfida

20 minuti ago

Pallone Serie A

Milan Primavera Sassuolo 1-2, rimonta sfiorata: il racconto della sfida. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Una brutta sconfitta per il Milan Primavera, che nella seconda giornata del campionato di categoria cede in casa per 2-1 contro il Sassuolo. La partita, disputata sotto la direzione dell’arbitro Colaninno di Nola, ha visto la formazione di Giovanni Renna soccombere, nonostante un disperato tentativo di rimonta nel finale.

A sbloccare il risultato è stato il Sassuolo, con il suo attaccante Kulla che ha trovato il gol del vantaggio al 15′. La rete è arrivata dopo un’azione ben orchestrata che ha messo in difficoltà la difesa rossonera. Il Milan ha provato a reagire, ma ha faticato a creare pericoli concreti, con la difesa del Sassuolo che ha mostrato una grande compattezza. Proprio quando il primo tempo sembrava destinato a concludersi con il risultato di 1-0, ancora una volta è stato Kulla a colpire, segnando la sua doppietta personale al 45′ + 1′ e portando il punteggio sul 2-0. Un duro colpo psicologico per i giovani rossoneri, che sono rientrati negli spogliatoi con due reti da recuperare.

Nella ripresa, l’allenatore Renna ha provato a cambiare l’inerzia del match con diverse sostituzioni, tra cui gli ingressi di Cisse, Di Siena e Borsani. Il Milan ha mostrato una maggiore determinazione, ma la difesa del Sassuolo, ben guidata da Emiliano Bigica, ha continuato a respingere ogni assalto. Le ammonizioni si sono susseguite per entrambe le squadre, a testimonianza di una partita molto combattuta. Quando la partita sembrava ormai segnata, il Milan è riuscito a riaprirla al 90′ grazie a Lontani, che ha sfruttato una delle poche disattenzioni difensive del Sassuolo per siglare il gol dell’onore. L’espulsione di Macchioni all’89’ ha dato un’ultima speranza ai rossoneri, ma i tentativi finali non hanno prodotto il gol del pareggio.

