Milan Primavera: rossoneri bloccati ad Empoli, la classifica

Milan Primavera: rossoneri bloccati ad Empoli sull’1-1. La corsa play offre resta ancora apertissima. Oggi Atalanta-Bologna

Il Milan Primavera di Federico Giunti impatta in casa dell’Empoli per 1-1 con gol di Giacomo Olzer al 15′ e rete toscana del pareggio di Belardinelli. Lo riporta l’edizione de Il Giorno in edicola questa mattina.

L’Empoli resta al settimo posto con 30 punti in classifica, uno in più rispetto ai 29 dei giovani rossoneri. Oggi l’Atalanta ospita il Bologna.