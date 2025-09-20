Milan Primavera, Renna analizza il pareggio col Frosinone ed esalta i suoi ragazzi: le dichiarazioni post-partita

Milan Primavera, Giovanni Renna, tecnico dei giovani rossoneri, ha analizzato il pareggio ottenuto oggi contro il Frosinone

Un pareggio dal sapore di vittoria. È questa la sintesi della partita tra il Milan Primavera e il Frosinone, conclusasi 1-1 grazie a un rigore conquistato e realizzato da Scotti in pieno recupero. La squadra rossonera, guidata da mister Giovanni Renna, ha mostrato un carattere e una predominanza in campo che hanno impressionato tutti, a partire dal proprio allenatore, che al termine del match ha rilasciato dichiarazioni ricche di orgoglio e soddisfazione.

L’analisi di Renna non lascia spazio a dubbi. Il tecnico sottolinea come la sua squadra abbia meritato molto di più del singolo punto ottenuto: “Se andiamo a vedere i punti abbiamo avuto sei palle gol nette per segnare, loro solamente una su una situazione di gioco che probabilmente potevamo anche evitare. Credo che ci sia stata da parte dei ragazzi predominanza totale per tutta la partita. Gli faccio i complimenti e dobbiamo continuare così.” Le parole di Renna evidenziano una mentalità aggressiva e propositiva, un approccio che si sposa perfettamente con la filosofia del club, che vede nel vivaio un investimento cruciale per il futuro.

A rendere ancora più notevole la prestazione è l’età media della squadra. Durante la partita, il Milan ha schierato ben otto giocatori nati nel 2008, sette dei quali contemporaneamente in campo. Un dato che non è sfuggito all’allenatore e che rappresenta un record e un segnale forte del lavoro svolto. “Ho saputo che c’è stato questo record di otto 2008. Fa piacere. La squadra è composta da tanti 2008 e da tanti giocatori esperti, 2007 e 2006, che stiamo cercando di far crescere insieme allo staff. Fa piacere. Però la cosa più importante è la crescita di tutti, dai 2006 ai 2008. L’obiettivo nostro è questo”, ha dichiarato Renna, rimarcando come il percorso di maturazione sia la priorità assoluta rispetto al risultato fine a sé stesso. Questa politica del club, fortemente voluta dal direttore sportivo Igli Tare e sostenuta dall’allenatore della prima squadra Massimiliano Allegri, dimostra una chiara visione a lungo termine.

Anche il direttore del settore giovanile Roberto Vergine ha voluto manifestare il suo apprezzamento per la prestazione dei ragazzi. “Il direttore Vergine ci ha fatto i complimenti per l’impegno e l’atteggiamento. Non abbiamo mollato fino alla fine. Naturalmente è contento di tutte queste cose, potevamo fare qualcosa in più. Punteremo già dalla prossima a provare a vincere la partita“, ha concluso Renna, sottolineando l’obiettivo di migliorare ulteriormente e trasformare il potenziale in punti.

Questa è la strada intrapresa dal Milan, una strada fatta di giovani talenti, predominanza in campo e una mentalità vincente che inizia già dal settore giovanile. La costruzione del futuro rossonero passa da partite come questa, dove il risultato si affianca alla crescita individuale e di squadra, confermando che il lavoro di mister Renna sta dando i frutti sperati. Il pareggio contro il Frosinone non è un passo falso, ma la conferma che il vivaio rossonero è vivo e in salute.