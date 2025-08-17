Milan Primavera, l’analisi del tecnico Renna: «Complimenti ai ragazzi ma pensiamo alla prossima»

Milan Primavera, i giovani rossoneri vincono all’esordio contro il Lecce: il tecnico Renna analizza il match

Un esordio con vittoria e tante sensazioni positive per il Milan Primavera di Giovanni Renna. La squadra rossonera ha battuto il Lecce per 2-1, dimostrando carattere e qualità fin dalla prima uscita ufficiale. A fine partita, il tecnico ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi, sottolineando la grande soddisfazione per l’atteggiamento mostrato in campo.

“È stata una bella emozione fino al fischio d’inizio, poi ho pensato solo alla partita”, ha dichiarato Renna. Il suo focus, però, è rimasto sulla prestazione del gruppo: “Devo fare i complimenti al gruppo che anche sotto pressione dei tifosi e degli avversari in campo siamo usciti spesso con la palla al piede”. Un segnale forte e chiaro che la squadra è sulla strada giusta. “Vuol dire che siamo sulla strada buona, anche se sappiamo che dobbiamo lavorare tanto”, ha aggiunto l’allenatore, che ha sempre mantenuto i piedi per terra.

Renna ha messo in evidenza il valore del mix tra giovani talenti e giocatori più esperti della categoria, un equilibrio che può fare la differenza nel corso della stagione. Il tecnico ha poi fatto un esempio concreto, quello di Lontani, autore di una doppietta ma soprattutto di una prestazione di grande sacrificio. “Io chiedo al talento di sacrificarsi”, ha detto Renna. “Oggi Lontani ha fatto due gol, ma si è anche sacrificato tanto. È un attaccante esterno e oggi a volte si è anche abbassato a fare il quinto. Io chiedo sempre tanto sacrificio, il sacrificio poi ripaga sempre“. Un messaggio che riflette la filosofia di lavoro del settore giovanile del Milan, in linea con le aspettative del nuovo corso targato Massimiliano Allegri e Igli Tare.

Anche i nuovi arrivati hanno ricevuto i complimenti dell’allenatore. In particolare, Piermarini ha avuto una menzione speciale: “Piermarini è arrivato da poco, si è allenato solo tre giorni, ma oggi è stato perfetto, non ha sbagliato nulla. Sinceramente sono contento dei nuovi, c’è tanto da lavorare“. Questo dimostra la rapidità con cui i giovani si stanno integrando nel gruppo e assimilando le direttive del tecnico.

Nonostante la vittoria, l’attenzione è già rivolta al prossimo impegno. “Questo è un punto di partenza, pensiamo subito al Sassuolo“, ha concluso Giovanni Renna. La mentalità è chiara: non c’è tempo per festeggiare, bisogna continuare a lavorare per crescere e migliorare. L’obiettivo è quello di formare talenti pronti per la prima squadra, in un Milan che ha dimostrato di voler puntare forte sui giovani, sotto la supervisione del nuovo DS Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri.