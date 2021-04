Il Milan Primavera ospita la Juventus nella 18ª giornata di campionato: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live

Il Milan Primavera affronta i pari età della Juventus al Centro Sportivo Vismara, nella 18ª giornata di campionato. L’obiettivo per i rossoneri è prolungare la striscia di risultati utili consecutivi attualmente ferma a quattro.

Milan Juve Primavera

1′ Partiti – Il primo pallone giocato dalla Juventus.

4′ Gol della Juventus – Soule serve in profondità Da Graca che anticipa Jungdal e fa uno a zero.

6′ Tiro di Mionic – Colpo di testa largo del centrocampista rossonero.

9′ Occasione per la Juve – Soule sbaglia da buona posizione dopo un errore in impostazione di Coubis.

15′ Occasione per il Milan – Contropiede rossonero con Frigerio che però non trova l’assist vincente per Nasti.

21′ Rigore non concesso al Milan – Proteste dei giocatori rossoneri per un fallo su Nasti. L’arbitro lascia correre.

29′ Tiro di El Hilali – Conclusione centrale del rossonero, blocca Garofani.

32′ Tiro di El Hilali – Azione personale dell’attaccante rossonero, Garofani blocca centralmente.

35 Tiro di Mionic – Punizione da fiori area, la palla rimbalza sulla barriera.

42′ Tiro di Roback – Riccio serve erroneamente Roback che a tu per tu con Garofani si fa ipnotizzare.

50′ Tiro di Da Graca – Conclusione al volo di destro dello juventino, palla fuori.

55′ Occasione per il Milan – Mionic impegna Garofani, sulla ribattuta Brambilla gira in porta ma Da Graca libera.

58′ Tiro di De Winter – Un tiro smorzato favorisce De Winter, Jungdal si contrappone con il piede destro respingendo la sfera.

63′ Tiro di Nasti – Colpo di testa potente dell’attaccante rossonero, la palla esce di poco.

65′ Tiro di El Hilali – Occasione per il Milan con Brambilla che serve El Hilali ma il suo piatto sinistro termina largo.

71′ Tiro di Da Graca – Solo davanti a Jungdal si vede deviare la conclusione dall’estremo difensore rossonero in corner.

78′ Occasione per il Milan – Tonin riceve palla sulla destra, prova a sfondare ma è bravo Garofani a raccogliere sui piedi dell’avversario.

80′ Tiro di N’Gbesso – Grande azione personale del nuovo entrato che si beve due avversari con una finta ma la sua conclusione è respinta con un guizzo da Garofani.

90′ Sei minuti di recupero – ancora 360 secondi prima del triplice fischio.

90+2′ Tiro di Robotti – La conclusione da fuori area è respinta da un difensore.

Migliore in campo Milan: Brambilla

Milan Juve Primavera: risultato e tabellino

RETE: 4′ Da Graca

MILAN (4-3-3): Jungdal; Coubis, Obaretin, Michelis, Kerkez (87′ Oddi); Frigerio (87 Robotti), Brambilla, Mionic (58′ Saco); El Hilali, Nasti (77′ N’Gbesso) Roback (77′ Tonin). A disposizione: Moleri, Pseftis, Pobi, Filì, Tahar, Tolomello, Cretti. Allenatore: Giunti.

JUVENTUS (4-4-2): Garofani; Mulazzi, De Winter, Riccio, Ntenda; Soule (89′ Cerri), Miretti (89′ Bonetti), Barrenechea (81′ Omic), Iling-Junior (62′ Turicchia); Da Graca, Sekulov. A disposizione: Raina, Scaglia, Fiumanò, Omic, Cotter, Sekularac. Allenatore: Bonatti.

AMMONITO: Obaretin, El Hilali, Mulazzi

ARBITRO: Marcenaro