Milan Primavera, Giunti: «Il risultato ci penalizza troppo»

Le parole di mister Giunti, dopo la sconfitta del Milan Primavera contro la Fiorentina:

«Il risultato ci penalizza forse più di quanto abbia detto la partita, abbiamo giocato un bel primo tempo non permettendo alla Fiorentina di avere il comando del gioco, grazie a una compattezza di squadra e a una capacità di pressione che ci ha portato spesso ad arrivare in area avversaria con pericolosità. Purtroppo paghiamo i primissimi minuti della seconda frazione in cui, nonostante le raccomandazioni di partire forte, ci siamo fatti sorprendere in una delle prime giocate offensive dei viola, e la partita si è messa in salita. Comunque i ragazzi hanno provato a raggiungere il pareggio fino alla fine, senza trovare l’episodio vincente. Mi sento di fare i complimenti a tutti i ragazzi perché nel complesso abbiamo fatto una buona partita»