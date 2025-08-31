Connect with us

Milan Primavera Genoa, ecco le formazioni ufficiali della terza giornata. Segui le ultimissime sui rossoneri

È una giornata di grande attesa per i colori rossoneri. La formazione Primavera del Milan, guidata da mister Giovanni Renna, tecnico noto per la sua attenzione allo sviluppo dei giovani, si prepara ad affrontare una sfida cruciale contro il Genoa. Il match, valido per la terza giornata del Campionato Primavera 1, prenderà il via alle 16.30 e sarà un test importante per valutare lo stato di forma dei giovani talenti del Diavolo.

La partita non si giocherà nel consueto centro sportivo Vismara, che sta subendo lavori di ristrutturazione, ma allo Stadio Piola di Novara. Una trasferta che metterà alla prova l’adattabilità dei ragazzi rossoneri, chiamati a dimostrare sul campo tutto il loro valore. L’incontro riveste un’importanza strategica, non solo per la classifica, ma anche per il percorso di crescita dei singoli giocatori, molti dei quali aspirano a un futuro nella prima squadra.

A testimoniare l’attenzione che il club riserva al suo settore giovanile, la nostra redazione ha confermato la presenza di due figure di spicco della dirigenza. Allo stadio, infatti, sono presenti Sasha Kirovski, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, e Massimo Oddo, tecnico di Milan Futuro. Kirovski, ex portiere e dirigente di successo, è incaricato di supervisionare l’intera area sportiva del club, mentre Oddo, campione del mondo con l’Italia nel 2006, lavora a stretto contatto con i talenti emergenti per prepararli al salto di qualità. La loro presenza sottolinea l’importanza di questa partita e la volontà della società di monitorare da vicino i progressi dei propri giovani.

L’incontro si preannuncia avvincente, con entrambe le squadre desiderose di conquistare punti preziosi. Il Milan cercherà di imporre il proprio gioco offensivo, mentre il Genoa tenterà di sfruttare ogni occasione per colpire in contropiede.

