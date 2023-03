Milan Primavera: ecco l’avversaria nelle Final Four di Youth League

Ufficializzata l’avversaria del Milan Primavera nelle Final Four di UEFA Youth League. Ecco con chi se la vedranno i rossoneri

Milan Primavera ancora in piena euforia dopo la storica qualificazione alle Final Four di UEFA Youth League. Dopo aver eliminato l’Atletico Madrid, i rossoneri attendevano la sfida di oggi tra Borussia Dortmund e Hajduk Spalato per scoprire il prossimo avversario.

A puntarla è stata la squadra croata, che ha trionfato ai rigori dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. Appuntamento il prossimo 21 aprile al Colovray Sports Centre di Nyon. Sporting Lisbona – AZ Alkmaar sarà l’altra semifinale, mentre la finalissima è in programma il 24 aprile.