Milan Primavera, Abate festeggia la vittoria: «Carattere e cuore»

Le parole di Ignazio Abate ai canali ufficiali del club rossonero, dopo la vittoria del Milan Primavera contro la Juventus:

«I ragazzi hanno interpretato al migliore dei modi la partita, primo tempo da signora squadra, grosso rammarico non aver chiuso la partita nei primi 45′. Nel secondo tempo abbiamo sofferto il giusto, i ragazzi hanno vinto la partita di sofferenza, di carattere, di cuore. La strada è quella giusta. Chi è rimasto a a Milanello si è allenato alla grande, abbiamo preparato la partita in 2 giorni. Sono felicissimo. L’unica cosa mi dispiace per l’infortunio di Victor che perderemo fino alla fine della stagione, speriamo di recuperare gli altri perchè abbiamo bisogno di tutti»

PRIMO TEMPO «Come ho già detto mi è piaciuto, dobbiamo diventare più cattivi, più cinici, questo è il prossimo tassello di maturazione. Questo gruppo lavora per essere protagonista negli ultimi 2 mesi. Al di la di tutto sono felicissimo della loro crescita. Ora testa al Genoa, pronti a fare la nostra partita»