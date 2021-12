Milan Primavera, Capone: «Meritavamo di più, ma siamo in ripresa»

L’attaccante del Milan Primavera Andrea Capone ha rilasciato qualche dichiarazione al termine del match di Youth League con il Liverpool

SULLA YOUTH LEAGUE – «Bellissima esperienza, incontrare club di questo valore ci fa capire a che livello siamo. Peccato per il risultato perché a livello di prestazione abbiamo sempre dato il nostro, non abbiamo mai sfigurato anzi meritavamo molto di più a livello di punti. Abbiamo sbagliato tanto in zona realizzativa, però ci teniamo le prestazioni che aiutano tanto a crescere.»

SULLA GARA – «Il pari ci sta strettissimo direi perché ci siamo mangiati 4/5 gol davanti al portiere anche oggi. Non so loro ma non li ho visti per niente superiori a livello fisico e tecnico, quindi penso che qualcosina in più anche oggi meritavamo.»

SQUADRA IN RIPRESA – «Assolutamente sì, sappiamo il nostro valore e ci siamo ripresi a livello di morale ed anche fisicamente andiamo molto più forte. Siamo fiduciosi, adesso bisogna fare tre punti a Genova.»