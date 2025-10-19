Milan Primavera, ottimo pareggio contro l’Atalanta. Renna soddisfatto: «Prestazione eccellente, la differenza d’età non si è sentita»

Milan Primavera, pareggio a reti bianche contro l’Atalanta: la soddisfazione del tecnico Giovanni Renna nel post-partita

Si chiude a reti bianche, 0-0, la sfida tra Atalanta e Milan Primavera giocata questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia. Nonostante il pareggio, il match ha fornito indicazioni positive per i Rossoneri: la Dea sale a 16 punti in classifica, mentre il Milan si attesta all’ottavo posto con 12 punti.

Al termine della partita, mister Giovanni Renna ha espresso la sua soddisfazione per la prestazione dei suoi giovani.

Prestazione di livello, è mancata solo la vittoria: «Giusto, abbiamo fatto una bella prestazione, faccio i complimenti ai miei ragazzi. Avevamo contro una squadra di alta classifica che fino ad oggi ha dominato il campionato, faccio i complimenti ai miei ragazzi».

Una grande prestazione nonostante la netta differenza d’età. Vuol dire che il processo procede spedito? «Sì, ci siamo prefissati con questo gruppo di ragazzi giovani di fare un lavoro prettamente per loro. Lo stiamo facendo dall’inizio della stagione e i frutti si iniziano a vedere perché oggi questa differenza d’età verso i giocatori dell’Atalanta non è che si è sentita. Abbiamo disputato una partita veramente eccellente. È la strada giusta per il progetto che stiamo portando avanti».