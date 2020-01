Milan, preso dal Rimini il classe 2003 Angelini

Calciomercato Milan: continua la linea verde dei rossoneri, che si sono aggiudicati il giovanissimo Angelini prelevandolo dal Rimini

Continua la linea verde sul mercato da parte del Milan: come riporta Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, i rossoneri si sono assicurati le prestazioni di Francesco Angelini, classe 2003 del Rimini.

Il giovanissimo centrocampista ha già esordito quest’anno in prima squadra in Coppa Italia ed è un profilo su cui il club di via Aldo Rossi ha scelto di puntare per il futuro. Angelini approderà immediatamente al Milan.