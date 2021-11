Milan Porto, la probabile formazione rossonera: le ultime

Ecco la probabile formazione del Milan che scenderà in campo domani a San Siro nel match contro il Porto in Champions League

Il Milan si prepara all’appuntamento europeo contro il Porto. Per Stefano Pioli ancora qualche dubbio di formazione da risolvere. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico pensa di far rifiatare Kjaer e lasciare spazio a Romagnoli al fianco di Tomori in difesa. Nessun riposo invece per Leao, confermato nel tridente con Saelemaekers ed il rientrante Diaz dietro Giroud.

MILAN (4-3-3): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.