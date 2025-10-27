Milan Pisa: il gol di Nzola era regolare. Vertici arbitrali: «Fallo non sufficiente». La ricostruzione

Milan Pisa, per i vertici arbitrali la rete del momentaneo 1-2 di Nzola venerdì sera a San Siro era regolare: la ricostruzione

Il pareggio per 2-2 tra Milan e Pisa, maturato venerdì sera a San Siro, continua a far discutere, in particolare per l’episodio che ha portato al gol del momentaneo 2-1 di Nzola. La rete, arrivata al termine di un’azione che ha visto un contatto tra Moreo e Gabbia, è stata oggetto di veementi proteste da parte dei rossoneri.

A fare chiarezza sulla dinamica è Carlos Passerini, che riporta l’orientamento dei vertici arbitrali.

Milan Pisa, regolare il gol di Nzola: ecco perchè

Secondo l’analisi degli organi superiori, l’episodio contestato, avvenuto sul difensore del Milan Gabbia, non era da ritenersi tale da invalidare l’azione offensiva del Pisa. La spinta o il contatto di Moreo su Gabbia, che i rossoneri ritenevano falloso, è stato giudicato “non abbastanza per annullare la rete di Nzola”.

Di conseguenza, il gol che ha portato il Pisa in vantaggio prima del pareggio finale di Athekame è stato ritenuto regolare dal punto di vista regolamentare.

Questa interpretazione chiude di fatto la polemica, confermando la decisione presa in campo e successivamente validata dal VAR, secondo la quale l’intensità del contatto non era tale da configurare un “chiaro ed evidente errore” che potesse portare all’annullamento della marcatura.