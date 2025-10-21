Milan Pisa, Allegri è pronto a cambiare l’attacco: le ultimissime

Milan Pisa, Allegri è pronto a cambiare l’attacco: potrebbe esserci questa importante novità. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara a tornare in campo a San Siro nell’anticipo di venerdì sera contro il Pisa. L’obiettivo è chiaro: conquistare una vittoria fondamentale per mantenere salda la vetta della classifica e allontanare le inseguitrici. Per centrare i tre punti, il tecnico toscano è pronto ad affidarsi nuovamente a una coppia d’attacco che, pur non essendo una costante, garantisce estro e fisicità.

Come riporta Tuttosport, le indicazioni della mattinata puntano al ritorno di Santiago Gimenez tra i titolari. Il giovane attaccante messicano dovrebbe guidare l’assalto rossonero, affiancato da un Rafael Leao in grande spolvero. Il portoghese è reduce da una prestazione determinante contro la Fiorentina, dove ha messo a segno una doppietta cruciale per la vittoria in rimonta. La sua ritrovata confidenza con il gol lo rende l’arma più affilata a disposizione di Allegri.

La fiducia di Allegri nell’attacco di Tare

La scelta di puntare su Gimenez e Leao è un segnale di fiducia da parte di Allegri verso la qualità del reparto costruito dal direttore sportivo Igli Tare. Sebbene Gimenez stia lavorando per trovare maggiore continuità realizzativa, la sua capacità di dialogare con i compagni e di creare spazi è ritenuta fondamentale per scardinare le difese avversarie, in linea con l’analisi espressa anche dall’ex difensore Costacurta in questi giorni.

Con l’infermeria ancora parzialmente piena – e l’attesa per i recuperi di Nkunku e Loftus-Cheek – Allegri si affida alla certezza del talento puro di Leao e alla voglia di riscatto di Gimenez. La sfida contro il Pisa non è solo un test per la classifica, ma anche un banco di prova importante per confermare la piena efficacia dell’assetto offensivo in un momento in cui il Milan deve dimostrare maturità e costanza. La sinergia tra i due attaccanti sarà la chiave per sbloccare la partita e consolidare il primato in campionato.