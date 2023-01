Milan, per Zaniolo si attende il 2024: sarà un parametro zero

Nicolò Zaniolo potrebbe diventare un’occasione a parametro zero per il Milan. Le ultime novità secondo il Corriere della Sera

Nicolò Zaniolo è ufficialmente in uscita dalla Roma. I giallorosso hanno messo l’attaccante classe ’99 ufficialmente sul mercato, con il giocatore che ha rifiutato anche la convocazione per il prossimo match contro lo Spezia. Per lui sirene dalla Premier, in particolare dal Tottenham, ma anche il Milan potrebbe provare il colpo.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, i rossoneri vorrebbero attendere il prossimo giugno 2024, quando Zaniolo vedrà scadere il contratto con la Roma e potrà trasferirsi a parametro zero.