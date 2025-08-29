Milan su Pellegrini e Dovbyk? Le dichiarazioni di Gasperini in conferenza. Segui le ultimissime sul club rossonero

La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini, l’esperto e innovativo tecnico della Roma, in vista della sfida contro il Pisa, si è concentrata non solo sul campo, ma anche sul mercato. Il mister ha affrontato senza giri di parole le situazioni di due giocatori importanti per i giallorossi, Lorenzo Pellegrini e Artem Dovbyk, entrambi accostati recentemente anche al Milan. Le sue dichiarazioni offrono un quadro chiaro e rivelano le dinamiche interne del club capitolino a pochi giorni dalla fine del mercato.

La Situazione di Lorenzo Pellegrini

Su Lorenzo Pellegrini, il talentuoso e polivalente centrocampista romano, Gasperini ha confermato il suo rientro: “Pellegrini sarà convocato, ha finito il recupero e si è allenato con la squadra.” Tuttavia, il focus si è spostato rapidamente sul suo futuro. Gasperini ha svelato che il problema non è tecnico, ma contrattuale. “Io ne ho parlato, società e giocatore devono trovare la soluzione migliore: finalmente hanno fatto dei colloqui insieme. Lui è maturo, è attaccato alla Roma ed è disponibile nel fare altre scelte. Non lo fate passare come scarso, vuole giocare per raggiungere i propri traguardi. Il problema è il contratto, ma capita nel calcio: gli auguro il meglio se va via, il problema è che manca poco. E se dovesse rimanere? Ne parliamo il 2 settembre.” Una dichiarazione che lascia un’ombra sul futuro del capitano giallorosso, dimostrando che una sua partenza non è da escludere.

Il Ruolo di Dovbyk e le Scelte di Mercato

L’attenzione si è poi spostata su Artem Dovbyk, il forte attaccante ucraino. Su di lui, Gasperini ha rassicurato l’ambiente, lodandone l’impegno: “Con me è stato positivo, si è sempre impegnato moltissimo. Non ho appunti da fargli.” Il tecnico ha concluso sottolineando l’importanza dell’attaccante per la sfida imminente: “Da lui domani mi aspetto che porti la sua energia per aiutare la squadra a raggiungere il risultato sperato.” Le parole del mister lasciano intendere che il giocatore è totalmente concentrato sul campo, ma il mercato resta sullo sfondo. L’interesse del Milan e le parole di Gasperini indicano che i rossoneri, come tanti altri club, stanno monitorando la situazione di entrambi i giocatori, pronti a cogliere l’occasione se si dovesse presentare.