Milan, il patto della squadra per il rinnovo di Leao: i dettagli. Sacrificio, o semplicemente assenso, per trattenere Leao a Milano

Da Bennacer a Leao, e ritorno. Sui loro rinnovi si stanno concentrando gli sforzi del club rossonero. Sul secondo, in particolare, si parla anche di patto con la squadra.

Come scrive Tuttosport, il portoghese, infatti, chiede 7 milioni. Questo non sarebbe un apripista per gli altri della squadra per chiedere una cifra più alta: sanno che questa è un’eccezione per uno dei giocatori più importanti della rosa. Di conseguenza, nessuno ha nulla da ridire sulla cifra offerta.