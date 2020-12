Domani alle 14:00 parlerà l’allenatore rossonero Stefano Pioli nella conferenza stampa della vigilia di Milan-Parma

Neanche il tempo di festeggiare il primo posto in Europa League che per il Milan incombe subito la sfida con il Parma. Per la squadra rossonera è una gara da non sbagliare in cui mancherà ancora una volta Zlatan Ibrahimovic.

Domani sarà la vigilia del match contro i ducali. Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa alle ore 14:00.