Milan, record “sfortunato” della squadra allenata da Massimiliano Allegri: nessuno ha preso più legni. Le ultimissime notizie

La sfida di martedì sera contro il Lecce ha messo in luce una sfortuna persistente per il Milan in questa stagione. I tre legni colpiti – due pali e una traversa – hanno ulteriormente gonfiato un dato già incredibile, confermando la squadra di Massimiliano Allegri al primo posto in questa speciale, e sfortunata, classifica tra i principali campionati europei.

Con gli ultimi colpi, il totale dei legni colpiti dal Milan in questo inizio di stagione è salito a 11. Un numero che fa riflettere, soprattutto se confrontato con quello delle altre big del calcio europeo. Per dare una misura di quanto questa statistica sia eccezionale, basta considerare che il Real Madrid, la seconda squadra in questa graduatoria, ne ha colpiti meno della metà, fermandosi a 6.

Questo dato non è solo una curiosità statistica, ma testimonia la grande mole di occasioni create dal Milan. La squadra arriva in zona gol con facilità, mettendo in mostra una buona costruzione del gioco e una chiara intenzione offensiva. Tuttavia, la precisione e la fortuna non sempre assistono gli attaccanti rossoneri, che si ritrovano a fare i conti con pali e traverse che negano loro la gioia del gol.

Nonostante l’amarezza di vedere sfumare così tante potenziali reti, questo dato può essere interpretato anche in modo positivo. Significa che il Milan produce, che le idee di gioco di Allegri funzionano e che i giocatori si trovano nelle posizioni giuste per concludere a rete. La speranza è che questa tendenza possa invertirsi presto, trasformando i legni in gol decisivi per le sorti del campionato e delle coppe. La fortuna, si sa, può girare da un momento all’altro.