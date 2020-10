Milan, ottobre mese caldo tra campionato ed Europa League

Il mese di ottobre sarà caldissimo per il Milan: i rossoneri affronteranno partite ostiche di campionato e inizieranno i gironi di coppa

Ottobre è già partito forte, regalando la qualificazione al cardiopalma ai gironi di Europa League. Proprio la coppa sarà la novità di questo nuovo mese, aggiungendosi al campionato.

In Serie A, dopo la vittoria ai rigori nel playoff in Portogallo, si giocherà la prossima gara. I rossoneri, domenica 4 alle 18.00, ospiteranno il neopromosso Spezia nella terza giornata. Poi spazio alla sosta per le Nazionali. Trascorsa la pausa, si ripartirà col botto perché sabato 17 , alle 18.00, andrà in scena il Derby (in trasferta).

Farà il suo ingresso, importante, anche l’Europa League. In programma due gare ravvicinate nel Gruppo H, distanziate di una sola settimana: Celtic-Milan (giovedì 22 alle 21.00) e Milan-Sparta Praga (giovedì 29 alle 18.55); in mezzo, un altro big match casalingo di campionato: nel penultimo weekend di ottobre (data e ora ancora da definire), a San Siro, arriverà la Roma.

