Milan, ora puoi sognare: dopo 30 giornate hai un vantaggio da gestire

Il Milan può davvero sognare lo Scudetto adesso. I rossoneri si trovano dopo 30 giornate primi davanti a tutti

Ci avviciniamo alla ripresa del campionato ed un turno fondamentale per la lotta Scudetto. Il Milan fa visita al Bologna mentre le squadre dalla seconda alla quinta posizione si sfidano tutte. Bastano i tre punti al Dall’Ara per essere soddisfatti ed allungare su qualcuno.

I rossoneri si trovano in testa dopo 30 giornate. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, non capitava dalla stagione 2011/12 che il Diavolo a questo punto del campionato era davanti a Napoli ed Inter.