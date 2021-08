Milan, Odriozola era vicinissimo: «C’era accordo con il Real Madrid»

Prima di virare su Alessandro Florenzi, il Milan sarebbe stato ad un passo da prendere Alvaro Odriozola dal Real Madrid

Il Milan era vicino ad Alvaro Odriozola. Il terzino del Real Madrid poteva essere l’acquisto dei rossoneri per rinforzare la batteria di terzini, secondo quanto detto da Claudio Laudisa, giornalista della Gazzetta dello Sport, attraverso il suo canale Youtube. Le sue dichiarazioni.

«Tre nomi per una maglia come alternativa a Calabria: Alessandro Florenzi, Alvaro Odriozola e Diogo Dalot. Questa partita a scacchi è durata una mese: il portoghese è uscito presto di scena perché il Manchester Utd ha negato il prestito al Milan, mentre per Odriozola c’era accordo per il prestito tra il club rossonero e il Real Madrid, con il difensore spagnolo che proprio ieri ha fatto l’ultimo tentativo per avere una chiamata dal Milan. Ed è stata proprio la situazione di Odriozola che ha permesso al Milan di tener duro con la Roma per Florenzi e la mossa per tenere in scacco i giallorossi. Vedremo ora quale sarà il futuro di Odriozola: di sicuro è stato vicinissimo al Milan.»