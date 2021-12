Milan, occasione d’oro in chiave Scudetto: caccia al primato

Come riportato questa mattina sulla Gazzetta dello Sport, questo sarà un sabato fondamentale nella corsa Scudetto, e sorride al Milan

Un sabato delle grandi occasioni per il Milan, che apre questo week-end di Serie A. I rossoneri ospitano la Salernitana in un sabato che successivamente vedrà i due big match Roma-Inter e Napoli-Atalanta. Si scontrano dunque 5° contro 3° e 1° contro 4° in classifica. Una chance d’oro per la squadra di Pioli.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport però, il favore del calendario per il Milan è compensato dall’emergenza in infermeria.

L’infortunio di Kjaer è stato una mazzata e bisognerà comunque dosare le forza in vista della gara decisiva di Champions contro il Liverpool. Proprio in quest’ottica dovrebbe riposare Ibrahimovic, dando spazio dal 1′ a Pellegri.