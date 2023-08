Stefano Pioli sta definendo le migliori tattiche in vista della prossima stagione. Il suo obiettivo per il centrocampo del Milan

Un centrocampo che fa paura agli avversari. Questa l’idea di Pioli in vista della prossima stagione per il suo Milan.

Come riporta la Gazzetta dello Sport l’allenatore progetta una mediana in grado di presidiare e scardinare, di sventare pericoli e crearne agli avversari. Loftus-Cheek, Reijnders e Musah profili diversi accomunati dalla passione per le gite in area. L’olandese si è fatto vedere, l’inglese ha intasato il tabellino coi tunisini, l’americano ha confermato col Novara di essere aggressivo.