Milan o Inter, la scelta sorpresa: 20 milioni per il post Maignan

Il Milan valuta l’acquisto di un portiere per preparare il dopo Maignan: servono 20 milioni e battere la concorrenza dell’Inter

Milan e Inter stanno lavorando entrambe sul futuro della porta, ma con esigenze molto diverse. I rossoneri hanno blindato Mike Maignan con il rinnovo e continuano a considerarlo uno dei pilastri tecnici della squadra.

I nerazzurri invece si preparano a salutare Yann Sommer, che andrà via alla scadenza del contratto lasciando un vuoto dentro la rosa di Cristian Chivu. Due situazioni differenti, stesso obiettivo: trovare un portiere giovane su cui investire adesso prima che il mercato faccia esplodere definitivamente i prezzi. Ed è qui che torna fuori il nome di Mio Backhaus.

Sia Milan che Inter starebbero monitorando con grande attenzione il portiere tedesco classe 2004, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo nel suo ruolo.

Parliamo di un profilo che in Germania viene seguito da tempo. Molto forte fisicamente, bravo tra i pali e già abituato a gestire parecchia pressione nonostante l’età. E infatti la valutazione è già salita parecchio. Si parla di circa 20 milioni di euro.

Una cifra alta per un portiere così giovane, ma ormai il mercato funziona così. Se aspetti troppo su certi talenti, rischi di ritrovarti fuori dai giochi nel giro di pochi mesi.

Sfida all’Inter per Backhaus: il piano rossonero

Nel caso del Milan il discorso è abbastanza chiaro. Maignan resterà il titolare e il punto di riferimento della squadra anche nei prossimi anni. Però il club vuole iniziare a costruire già adesso una soluzione futura, magari affiancando al francese un portiere giovane da far crescere gradualmente senza mettergli subito addosso tutto il peso della maglia rossonera.

Backhaus conteso da Milan e Inter (Instagram Mio Backhaus) – Milannews24.com

Backhaus piace proprio per questo. Per età, potenziale e possibilità di lavorare con calma dietro uno dei migliori portieri d’Europa. Una situazione che potrebbe aiutare parecchio anche il ragazzo nel processo di crescita.

Il calciatore piace però anche all’Inter che è alla ricerca di un numero 1 da sfruttare subito. Backaus è uno dei nomi, anche se è indietro nelle preferenze rispetto a Vicario e Caprile. La sfida con il Milan però potrebbe infiammarsi all’improvviso e il portiere tedesco diventare protagonista del derby di mercato.