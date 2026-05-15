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Milan o Inter, la scelta sorpresa: 20 milioni per il post Maignan
Il Milan valuta l’acquisto di un portiere per preparare il dopo Maignan: servono 20 milioni e battere la concorrenza dell’Inter
Milan e Inter stanno lavorando entrambe sul futuro della porta, ma con esigenze molto diverse. I rossoneri hanno blindato Mike Maignan con il rinnovo e continuano a considerarlo uno dei pilastri tecnici della squadra.
I nerazzurri invece si preparano a salutare Yann Sommer, che andrà via alla scadenza del contratto lasciando un vuoto dentro la rosa di Cristian Chivu. Due situazioni differenti, stesso obiettivo: trovare un portiere giovane su cui investire adesso prima che il mercato faccia esplodere definitivamente i prezzi. Ed è qui che torna fuori il nome di Mio Backhaus.
Sia Milan che Inter starebbero monitorando con grande attenzione il portiere tedesco classe 2004, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo nel suo ruolo.
Sfida all’Inter per Backhaus: il piano rossonero
Il calciatore piace però anche all’Inter che è alla ricerca di un numero 1 da sfruttare subito. Backaus è uno dei nomi, anche se è indietro nelle preferenze rispetto a Vicario e Caprile. La sfida con il Milan però potrebbe infiammarsi all’improvviso e il portiere tedesco diventare protagonista del derby di mercato.
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