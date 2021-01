Milan, niente “cose formali”: solo 3 giocatori rimasti dal mercato Fassone

Con la cessione di Musacchio, al Milan sono rimasti solo 3 giocatori del mercato 2017 di Fassone e Mirabelli

Il Milan dice piano piano addio alle “cose formali”. Il celebre slogan di Fassone nel calciomercato rossonero del 2017 aveva portato in rossonero ben 11 giocatori. Ad oggi, con la cessione di Musacchio alla Lazio, ne sono rimasti solo 3. Parliamo di Franck Kessiè, Hakan Calhanoglu e Antonio Donnarumma.

Non benissimo per uno dei mercati più acclamati dalla tifoseria all’epoca, ma che alla fine si è rivelato un quasi disastro. Da Biglia ad Andrè Silva fino al “colpaccio” Bonucci, tutti quesi giocatori in quel di San Siro non hanno lasciato decisamente un bel ricordo.