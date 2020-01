Milan, nessun accordo per Matias Viña: trattativa saltata

Calciomercato Milan: è saltata la trattativa tra rossoneri e Nacional per Matias Viña. I due club non hanno trovato l’accordo

E’ saltata la trattativa per portare in rossonero Matias Viña. A riportarlo è Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato. Milan e Nacional non hanno infatti trovato un accordo per il laterale uruguaiano. Il giocatore aveva manifestato il proprio desiderio di andare al Diavolo, tanto da non aver preso parte alla seduta di allenamento ieri.

Il presidente del Montevideo però è stato irremovibile sulle sue richieste, che non coincidevano con l’offerta del Milan pari ad un prestito oneroso a circa 1,5 mln con diritto di riscatto fissato a 6,5.