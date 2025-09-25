Connect with us

Milan Napoli, Sky o DAZN? Tutte le info per seguire la super sfida di campionato in TV e streaming. Le ultimissime notizie

La quinta giornata di Serie A offre subito un piatto forte: Milan-Napoli. Un vero e proprio scontro al vertice tra due delle formazioni più in forma del campionato. I rossoneri, allenati da Massimiliano Allegri, inseguono il Napoli capolista, che ha conquistato 12 punti su 12. La partita si preannuncia avvincente e potrebbe già dare indicazioni importanti sulle ambizioni di entrambe le squadre.

Milan-Napoli sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. Per vederla in diretta TV, gli abbonati dovranno utilizzare l’apposita app su una smart TV compatibile, oppure collegare alla televisione dispositivi come Amazon Firestick, Google Chromecast, il TIMVISION Box o console come PlayStation e XBox. Un’opzione aggiuntiva per chi ha sia un abbonamento DAZN che Sky è quella di attivare Zona DAZN per vedere la partita sul canale 214 di Sky.

Per quanto riguarda lo streaming, il match sarà disponibile sul sito web di DAZN o tramite l’app ufficiale scaricabile su tablet e smartphone.

La telecronaca del match sarà affidata a Pierluigi Pardo, mentre il commento tecnico sarà curato da Andrea Stramaccioni.

Con il ritorno dei tifosi organizzati a San Siro e il possibile rientro in campo di Rafael Leão e Christopher Nkunku, come anticipato da Igli Tare, l’atmosfera si preannuncia incandescente. Sarà un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di calcio.

