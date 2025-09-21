Milan Napoli, Modric e Rabiot lanciano la sfida scudetto! Sfida di San Siro bollente, il Diavolo di Allegri è pronto

Milan Napoli, i rossoneri, guidati da Luka Modric e Adrien Rabiot, lanciano la sfida scudetto ai partenopei: Allegri è pronto

Un Diavolo scatenato: il Milan di Allegri cerca la prova del nove contro il Napoli. La sfida di domenica 28 settembre a San Siro non è una partita qualsiasi: è il primo vero big match della stagione, il confronto tra i due tecnici più vincenti della Serie A, Massimiliano Allegri e Antonio Conte. Una gara che, dopo l’entusiasmante avvio di campionato, dirà molto sulle reali ambizioni scudetto del Diavolo.

Un inizio di stagione da record: il Milan vola in classifica

Tre partite, nove punti, sei gol fatti e zero subiti. Il Milan di Massimiliano Allegri ha iniziato la stagione con un passo da grande squadra, mostrando una solidità e una compattezza finora inedite. Il successo in trasferta contro l’Udinese, un manifesto chiaro delle intenzioni rossonere, ha confermato la bontà del lavoro svolto da Allegri e dal direttore sportivo Tare. La rosa ha risposto con grande disponibilità, trasformandosi in un blocco difensivo quasi impenetrabile.

Come evidenziato dalla fonte Calciomercato.com, i rossoneri sono la squadra che ha concesso il minor numero di occasioni da gol agli avversari nei migliori campionati europei, un dato che testimonia la solidità di una difesa composta da buoni giocatori, seppur non ancora campioni, che si muovono all’unisono. Ma il merito non è solo del reparto arretrato: il lavoro svolto dalla linea di centrocampo e dagli esterni Saelemaekers ed Estupinan è stato impeccabile.

Rabiot e Modric: il centrocampo che fa sognare lo scudetto

Il cuore pulsante di questo Milan è senza dubbio il centrocampo. In attesa del rientro di Leao, è da qui che passano le maggiori espressioni del gioco rossonero. Adrien Rabiot ha dimostrato di non essere solo un giocatore di corsa, ma un elemento di grande solidità, mentre Luka Modric continua a recuperare un’enorme quantità di palloni. Non va dimenticato il costante miglioramento di Fofana, autore del gol del momentaneo 0-2 contro l’Udinese, che sta crescendo anche in fase di finalizzazione. A completare il reparto, la forza fisica di Loftus-Cheek e il talento di giovani promettenti come Ricci e Jashari.

Questa abbondanza di qualità rende il centrocampo del Milan un reparto di assoluto livello, in grado di competere alla pari con i “FabFour” del Napoli: McTominay, Lobotka, Anguissa e De Bruyne. Il confronto tra questi due super reparti sarà una delle chiavi della partita, e stabilirà quale delle due squadre ha le carte in regola per puntare allo scudetto.

La sfida che riaccende l’entusiasmo: Milan-Napoli

L’entusiasmo tra i tifosi rossoneri è palpabile. Il successo delle prime quattro giornate ha riportato la fiducia e la speranza di rivedere il Milan lottare per la seconda stella. La partita contro il Napoli, campione d’Italia in carica, arriva nel momento più propizio, quando la squadra di Massimiliano Allegri ha acquisito la consapevolezza dei propri mezzi e vuole dimostrare di potersela giocare con chiunque.

Sarà un test cruciale, un esame di maturità per una squadra che ha già dimostrato grande carattere e solidità. La sfida di alta classifica tra i due club, e tra i due allenatori italiani più vincenti, si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi di questo inizio di stagione. Chi uscirà vincitore da questo confronto, farà un passo da gigante verso la vetta.