Milan prima rivale del Napoli per lo scudetto? Le parole di Clemente Russo a riguardo

Sabatini a sorpresa su Milan Roma: «Partita sontuosa dei giallorossi, se mantengono questo livello...»

Marotta annuncia: «San Siro al capitolo finale. Milan di Allegri in corsa per lo scudetto? Dico che...»

Borghi analizza il gol vittoria del Milan contro la Roma: «Contropiede perfetto in stile allegriano. Il gol di Pavlovic una beffa per Gasperini, ecco perchè»

Bucchioni esalta Leao: le parole del giornalista dopo Milan Roma non sono passate assolutamente inosservate

14 minuti ago

Milan prima rivale del Napoli per lo scudetto? Le parole di Clemente Russo a riguardo. Segui le ultimissime sui rossoneri

La vittoria autoritaria del Milan di Massimiliano Allegri sulla roma ha scatenato un dibattito acceso negli studi televisivi, alimentando le discussioni sulle reali ambizioni del diavolo in questa stagione. Un parere particolarmente interessante e fuori dagli schemi è arrivato da Clemente Russo, l’ex pugile e medaglia olimpica, intervenuto durante l’ultima puntata della trasmissione sportiva “pressing”.

Russo, noto per il suo spirito combattivo e la schiettezza, ha analizzato la prestazione dei rossoneri, guidati dal mister livornese allegri, concentrandosi in particolare sull’andamento della gara contro i giallorossi. Il tecnico del Milan, un abile stratega e maestro di tattica, ha concesso spazi iniziali per poi colpire a freddo, una mossa che non è sfuggita all’occhio clinico dell’ex atleta.

La Mossa Tattica di Allegri: Il “Gatto con il Topo”

Clemente Russo ha espresso il suo sospetto che l’iniziale, brillante, ma sterile, sfuriata della Roma sia stata parte di un piano preciso del Milan:

“Non è che i primi 35′ bellissimi della roma sono stati ‘provocati’ da allegri? Sembrava di vedere il gatto con il topo.”

Questa frase sottolinea la maturità tattica e il cinismo del Milan diAallegri, una squadra che sa attendere, gestire le forze e colpire nel momento giusto. Il lavoro del tecnico, affiancato dalla programmazione del nuovo direttore sportivoIgli Tare – un dirigente esperto di calcio italiano – sembra stia dando i suoi frutti in termini di solidità e concretezza.

Milan come Prima Rivale del Napoli

Ma la dichiarazione più forte di russo riguarda la lotta scudetto. Se molti continuano a vedere nell’Inter la principale antagonista dei campioni in carica del napoli, l’ex pugile si schiera nettamente dalla parte del Milan:

milan anti-napolil’ho detto dall’inizioattenzione al milan che è la prima rivale del napoli per lo scudetto, non l’inter.”

Una previsione che esalta il lavoro silenzioso e la crescita del diavolo. La nuova struttura societaria – con la competenza di tare nel mercato e la garanzia tecnica di Allegri in panchina – sembra aver dato la spinta decisiva ai rossoneri per ambire seriamente al titolo. I tifosi milanisti possono sognare: la squadra è compatta, cinica e, secondo russo, la vera anti-napoli.

