Milan Napoli è anche Allegri contro Conte: il tecnico livornese deve sfatare un importante tabù. Ecco quale

Milan Napoli è soprattutto la sfida tra Antonio Conte e Massimiliano Allegri: il livornese deve sfatare questo tabù

Domenica sera, la quinta giornata di Serie A regalerà agli appassionati un confronto ad altissima tensione: Milan-Napoli. Ma la partita di San Siro non sarà solo uno scontro diretto tra due delle pretendenti al titolo; sarà anche il nuovo capitolo di una rivalità tattica che affonda le radici nella storia recente del calcio italiano: quella tra Massimiliano Allegri e Antonio Conte.

Il tecnico rossonero, Max Allegri, si ritroverà di fronte il suo ex collega, ora sulla panchina del Napoli, in un duello che, dati alla mano, pende nettamente a favore di Conte. Come rivelato da Gazzetta.it, i due allenatori si sono affrontati ben 8 volte in precedenza, con un bilancio che Allegri spera ardentemente di ribaltare.

Il primo incrocio risale al 2009, una partita che Allegri ricorda con piacere: Cagliari-Atalanta 3-0. Fu l’unica volta in cui l’attuale allenatore del Milan riuscì a superare il rivale. Da quella sfida, infatti, il vento è cambiato: “Max non è più riuscito a battere Antonio”.

Il tabù Conte: 5 vittorie e 2 pareggi negli ultimi 7 incroci

I numeri parlano chiaro e sottolineano la difficoltà che Allegri ha sempre riscontrato nell’affrontare le squadre di Conte. Nei sette incroci successivi a quel 3-0 del 2009, il bilancio è impietoso: 5 vittorie di Conte e 2 pareggi. Una statistica che aggiunge un ulteriore strato di fascino e tensione alla partita di domenica sera. Allegri dovrà sfidare non solo la forza del Napoli, ma anche il suo personale “tabù” contro il tecnico pugliese.

Il Milan, guidato da Allegri e con il supporto strategico del DS Igli Tare sul mercato, arriva alla sfida con l’obiettivo di dimostrare la maturità raggiunta. La gara sarà un banco di prova fondamentale per capire se il nuovo Milan, con il suo gioco rinnovato e la sua ritrovata solidità difensiva, è in grado di competere ad armi pari con le grandi.

Il lavoro del DS Tare ha fornito ad Allegri gli strumenti necessari per affrontare qualsiasi avversario. La sfida contro il Napoli e contro la “bestia nera” Conte sarà cruciale per le ambizioni Scudetto del Milan. Se Allegri dovesse riuscire a interrompere la striscia negativa, il Milan lancerebbe un segnale fortissimo al campionato. La palla, e le speranze dei tifosi, sono ora ai piedi dei rossoneri.