Milan Napoli, Petagna: «In Champions c’è altro tipo di pressione»

Andrea Petagna, ex attaccante del Milan, parla così del doppio confronto dei rossoneri contro il Napoli in Champions League. Le sue dichiarazioni in un’intervista al Corriere della Sera.

«In coppa c’è un altro tipo di pressione, si gioca su due partite. Saranno sfide tattiche. E poi a San Siro la storia del Milan si farà sentire. Del resto già in campionato il Napoli all’andata ha vinto ma ha fatto fatica.»