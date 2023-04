Milan Napoli: niente vendita libera dei biglietti. Privilegiati i tifosi fedeli e niente record di incassi. Ecco i dettagli

Per la sfida di Champions League tra Milan e Napoli, sono rimasti le ultime migliaia di biglietti e non si arriverà alla vendita libera.

Inoltre, non ci sarà record di incassi: sono stati privilegiati i tifosi fedeli e non si andrà in vendita libera, quindi i prezzi per la sfida contro il Napoli sono mediamente più bassi rispetto al Tottenham .